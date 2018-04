Putin will mit Moon im Juni Gespräche führen

Der russische Präsident Wladimir Putin will mit Präsident Moon Jae-in während seines Besuchs in Russland im Juni Gespräche führen.



Laut dem Kreml machte Putin die entsprechende Äußerung, während er am Mittwoch (Ortszeit) die Beglaubigungsschreiben von 17 neuen ausländischen Botschaftern in Russland, darunter dem südkoreanischen Botschafter Woo Yoon-keun, erhielt.



Er habe vor, mit Präsident Moon über die bilaterale Kooperation und internationale Angelegenheiten einschließlich der Situation auf der koreanischen Halbinsel zu diskutieren.



Putin sagte, Russland unterhalte freundschaftliche Beziehungen mit Südkorea. Auch in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen seien positive Tendenzen zu beobachten. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern habe letztes Jahr um 27 Prozent zugelegt und 19 Milliarden Dollar übertroffen.



Er erwähnte zudem, dass sich südkoreanische Investoren an Programmen zur Entwicklung des Fernen Ostens Russlands beteiligen.