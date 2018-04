Medien: Abe schlägt Moon Japan-Besuch vor

Laut einem japanischen Medienbericht hat der japanische Premierminister Shinzo Abe Südkoreas Präsident Moon Jae-in einen Besuch vorgeschlagen.



Die entsprechende Botschaft des Premierministers habe der japanische Außenminister Taro Kono beim Treffen mit Präsident Moon bei seinem jüngsten Südkorea-Besuch übermittelt, schrieb die Zeitung „Asahi Shimbun“ am Freitag. In dem Bericht wurden mehrere japanische Regierungsbeamte zitiert.



Moon habe auf den Vorschlag positiv reagiert, hieß es.



Moon werde am 9. Mai in Tokio am Dreier-Gipfel mit China und Japan teilnehmen. Jedoch könne wegen anderer Termine auf eine Übernachtung in Japan verzichtet werden. Daher habe Abe um einen weiteren Besuch gebeten, um mehr Zeit für bilaterale Diskussionen über anstehenden Angelegenheiten haben zu können, hieß es weiter.



Wie verlautete, gehe Tokio davon aus, dass Moon bereits im Mai zu einem solchen Besuch eintreffen könnte.