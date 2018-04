Nordkoreas Topdiplomat reist im Anschluss an Russland-Besuch nach Tadschikistan

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho ist im Anschluss an seinen viertägigen Besuch in Russland nach Tadschikistan gereist.



Die russische Nachrichtenagentur TASS meldete, dass die von Ri angeführte nordkoreanische Delegation am Freitagmorgen in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe eintreffen werde. Dort seien während eines dreitägigen Aufenthalts Treffen mit Spitzenbeamten geplant.



Vor dem Abflug habe Ri noch Yuri Trutnew getroffen. Er ist stellvertretender Premierminister und Präsidialgesandter des Föderationskreises Ferner Osten. Laut dem Büro des Vize-Premiers seien Gespräche in freundschaftlicher und konstruktiver Atmosphäre geführt worden. Details zu dem Gespräch wurden nicht genannt.



In den Medien wird spekuliert, dass beide Seiten über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und dem russischen Fernostgebiet sprachen.



Ri hatte in Moskau auch seinen Amtskollegen Sergei Lawrow getroffen.



Tadschikistan ist die fünfte Station auf Ris Auslandsreise, die ihn auch nach China, Aserbaidschan und Turkmenistan führte.