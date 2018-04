UN benötigen 111 Millionen Dollar für diesjährige Hilfsprojekte für Nordkorea

Die Vereinten Nationen benötigen 111 Millionen Dollar für ihre humanitären Hilfsprojekte für Nordkorea im laufenden Jahr.



Das habe die UNO in einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht bekannt gegeben, teilte das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) mit.



Fünf UN-Organisationen in Nordkorea und fünf europäische Nichtregierungsorganisationen würden 13 Millionen Einwohner des Landes unterstützen. Für Ernährungsprojekte seien 38,5 Millionen Dollar vorgesehen und für Gesundheitsprojekte 37 Millionen Dollar. Für die Nahrungssicherheit und die Trinkwasserhygiene sollen jeweils 26 Millionen und 9,5 Millionen Dollar ausgegeben werden, hieß es.



Laut dem Bericht betrug das letztjährige Budget für die Hilfsprojekte für Nordkoreaner 114 Millionen Dollar. Jedoch erreichten die Spenden als Folge der Nordkorea-Sanktionen lediglich eine Höhe von 30 Prozent der benötigten Finanzmittel.