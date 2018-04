Seoul verurteilt Chemiewaffeneinsatz in Syrien

Die südkoreanische Regierung hat den Einsatz chemischer Kampfstoffe in Syrien scharf verurteilt.



Die Regierung verurteile die Verbreitung und Verwendung chemischer Waffen gemäß der Position, dass sie als Bedrohung für den Frieden und Sicherheit der internationalen Gemeinschaft unter keinen Umständen geduldet werden könnten, teilte der Sprecher des Außenministeriums Noh Kyu-duk am Sonntag in einer Stellungnahme mit.



Die Regierung unterstütze die Bemühungen der Weltgemeinschaft aktiv, um zu verhindern, dass Chemiewaffen eingesetzt würden und unschuldige Zivilisten zum Opfer fallen würden, hieß es weiter.