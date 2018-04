Nordkorea begeht 106. Geburtstag von Staatsgründer

Nordkorea hat am Sonntag den 106. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung vergleichsweise zurückhaltend begangen.



Am Tag der Sonne, dem größten Feiertag des kommunistischen Landes, wurden im Fernsehen Dokumentarfilme über den Großvater des Machthabers Kim Jong-un ausgestrahlt. Am Abend konnten die Bürger am Daedong-Fluss in Pjöngjang große Feuerwerke genießen.



Unterdessen berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag, dass Machthaber Kim Jong-un am Sonntag den Kumsunsan-Palast der Sonne aufgesucht habe. Dort sind die Leichname der verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und dessen Sohn Kim Jong-il aufgebahrt.



Unter Kim Jong-uns Begleitern wurden jedoch keine Militärs genannt. Auch bei seinem letzten Besuch im Kumsusan-Palast zum Geburtstag seines Vaters am 16. Februar war Kim Jong-un von keinen hohen Militärs begleitet worden.



Letztes Jahr hatte Nordkorea noch den Tag der Sonne mit einer großangelegten Militärparade gefeiert und Mittelstrecken-Interkontinental-Raketen getestet.