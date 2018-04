Vorbereitung des US-Nordkorea-Gipfels steht im Mittelpunkt des Treffens zwischen Trump und Abe

Bei den Spitzengesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Japans Premierminister wird die Vorbereitung des geplanten US-Nordkorea-Gipfels im Mittelpunkt stehen.



Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, am Montag auf dem Weg nach Florida an Bord der Air Force One. Das Treffen findet am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) in Trumps Feriensitz Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida statt.



Zu den möglichen Gesprächsthemen hieß es, die Gespräche würden sich hauptsächlich auf die Vorbereitungen für das Treffen mit Nordkorea konzentrieren. Ebenfalls werde viel über Handelsfragen diskutiert.



Das Weiße Haus schrieb zudem in einer Mitteilung über den US-Japan-Gipfel am Montag, dass das Treffen zur Diskussion über die Nordkorea-Frage gedacht sei.



Ein leitender US-Regierungsvertreter sagte am Freitag, dass der Fokus der Tagesordnung auf Nordkoreas Atombedrohung liegen werde.



Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Sonntag, dass Abe Trump bitten werde, die Forderung Nordkoreas nach einer schrittweisen und gleichzeitigen Denuklearisierung abzulehnen. Abe werde zudem betonen, dass die Entführungen japanischer Bürger durch Nordkorea beim US-Nordkorea-Gipfel thematisiert werden sollten.