RFA: 30 von Abschiebung bedrohte nordkoreanische Flüchtlinge in China freigelassen

Etwa 30 in China festgenommene und von der Zwangsrückführung bedrohte nordkoreanische Flüchtlinge sind jüngst freigelassen worden.



Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Dienstag unter Berufung auf einen nordkoreanischen Flüchtling und eine Organisation für Menschenrechte in Nordkorea.



Ein in Südkorea angesiedelter Flüchtling aus Nordkorea sagte dem Sender am Montag, dass die chinesische Regierung wegen eventueller Kritik der Weltgemeinschaft 30 nordkoreanische Flüchtlinge auf freien Fuß gesetzt habe.



Er behauptete, dass viele nordkoreanische Flüchtlinge, die zwar lange in China gelebt hätten, jedoch keinen Ausweis besäßen, infolge der verschärften Kontrollen anlässlich des China-Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Ende März festgenommen worden seien.



Unterdessen teilte das US-Außenministerium mit, dass man über die Not der nordkoreanischen Asylbewerber tief besorgt sei. Diese Position teilte ein Beamter des Pressebüros dem US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) hinsichtlich der Berichte von Menschenrechtsorganisationen mit, nach denen China jüngst viele nordkoreanische Flüchtlinge festgenommen und inhaftiert habe.



Das Ministerium habe mitgeteilt, dass man besonders über die jüngsten Berichte besorgt sei, nach denen mehrere Dutzend Nordkoreaner inhaftiert worden seien und ihnen eine sofortige Rückführung drohe, hieß es weiter.