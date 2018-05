Pompeo verspricht Nordkorea Wohlstand im Falle von Denuklearisierung

US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea Wohlstand und eine enge Partnerschaft zugesichert, falls das kommunistische Land auf seine Atomwaffen verzichtet.



Wenn Nordkorea rasche Maßnahmen für die Denuklearisierung unternehmen werde, seien die USA bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, damit das Land einen ähnlichen Wohlstand auf dem Niveau Südkoreas erreiche. Wenn der Vorsitzende Kim Jong-un den richtigen Weg wähle, werde es für Nordkorea eine Zukunft voller Frieden und Gedeihen geben, sagte Pompeo vor der Presse im Anschluss an ein Gespräch mit seiner südkoreanischen Amtskollegin Kang Kyung-wha in Washington.



Damit hat die US-Regierung erstmals Nordkoreas Denuklearisierung offiziell in einen Zusammenhang mit einer möglichen Wirtschaftshilfe gestellt. Pompeo hat jedoch bekräftigt, dass einer wirtschaftlichen Unterstützung eine lückenlose Überprüfung der Denuklearisierungsmaßnahmen vorangehen müsse.