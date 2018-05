Trump lässt auf positiven Ausgang von Gipfel mit Kim Jong-un hoffen

US-Präsident Donald Trump lässt auf einen positiven Ausgang des Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur hoffen.



Er wolle sich für den Weltfrieden und eine Zukunft des Wohlstands mit Kim Jong-un treffen. Er erwarte ein sehr postives Ereignis für die Welt, sagte der US-Präsident am Donnerstag Ortszeit in Elkhart im US-Bundesstaat Indiana.



Auf die Frage, ob er ein erfolgreiches Gipfeltreffen mit Kim Jong-un erwarte, sagte Trump vor der Presse im Luftwaffenstützpunkt Andrews, dass er einen Riesenerfolg erwarte.



Unterdessen sagte die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Huckerbee Sanders, dass Washington von Nordkorea ein Signal der guten Absicht gesehen habe. Angesichts der Vorbereitungen für das US-nordkoreanische Gipfeltreffen sagte die Sprecherin, es bewege sich in eine richtige Richtung.



Auf die Frage, inwiefern man von Nordkoreas Willen zur Denuklearisierung üebrzeugt sein könne, nannte Sanders die Freilassung von drei inhaftierten US-Staatsbürgern und die Einstellung der Tests von ballistischen Raketen sowie des Raketen- und Atomprogramms.