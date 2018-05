Medien: Xi Jin-pings Teilnahme an USA-Nordkorea-Gipfel möglich

Laut japanischen Medien ist von einer möglichen Teilnahme des chinesischen Staatschefs Xi Jin-ping am amerikanisch-nordkoreanischen Gipfeltreffen am 12. Juni in Singapur die Rede. Dies berichtete die Tageszeitung Mainichi am Donnerstag Ortszeit.



Sie zitiert die US-Abteilungsleiterin im Nationalsicherheitsrat des Weißen Haueses Victoria Coates, der nach die Möglichkeit für ein Dreiergipfeltreffen zwischen den USA, Nordkorea und China bestünde.



Die USA, China und Nordkorea sind alle drei Unterzeichner des Waffenstillstandsabkommens des dreijährigen Koreakriegs aus dem Jahr 1953. Die USA waren als Vertreter der UN-Streitkräfte dabei.



Unterdessen wollte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang am Freitag die Frage der Jounalisten, ob Xi vor, nach oder am Tag des USA-Nordkorea-Gipfels Singapur besuchen würde, nicht direkt beantworten.