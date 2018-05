China und Japan begrüßen USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni

China und Japan haben die Festlegung des Termins und Tagungsorts des ersten amerikanisch-nordkoreanischen Gipfeltreffens am 12. Juni in Singapur begrüßt.



Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang sagte am Freitag beim regulären Pressebriefing, die chinesische Regierung begrüße aktive Fortschritte, die die USA und Nordkorea im Vorbereitungsverfahren zum bilateralen Gipfel erzielt hätten. China hoffe, dass beide Staaten auf dem Weg zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, zur politischen Lösung der Korea-Frage und zur Verwirklichung der nachhaltigen regionalen Stabilität einen wichtigen Schritt unternehmen würden.



Japans Premier Shinzo Abe sagte am Freitag, Tokio hoffe anlässlich des historischen Gipfeltreffens auf eine Gelegenheit für Fortschritte in der Nuklear- und Atomproblematik sowie der Frage der nach Nordkorea entführten Japaner.