Asiana-Flugzeug kollidiert in Istanbul mit türkischer Maschine

Ein Flugzeug von Asiana Airlines ist am Flughafen Istanbul-Atatürk mit einem türkischen Flugzeug kollidiert.



Laut lokalen Medien stieß eine Maschine von Asiana Airlines, die nach Seoul aufbrechen wollte, am Sonntag (Ortszeit) beim Rollen gegen das Heck einer Maschine von Turkish Airlines. Dadurch entstand an der türkischen Maschine ein Feuer.



Lokale Medien berichteten, dass niemand verletzt worden sei. Die Stornierung des Flugs habe den Fluggästen jedoch Unannehmlichkeiten bereitet. Die türkische Maschine habe im Vergleich zu anderen Flugzeugen näher an der Rollbahn geparkt.



Die türkische Flughafenbehörde untersucht derzeit die genaue Unfallursache.