Provinzen in Nordkorea und China streben verstärkte Kooperation an

Bei einer rapiden Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und China streben deren lokale Regierungen im Grenzgebiet Austausch und Kooperation an.



Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Montag, der Vorsitzende der Arbeiterpartei in der Provinz Nord-Pyongan, Kim Nung-o, habe jüngst beim Empfang einer chinesischen Delegation gesagt, dass die Provinz auf einen besseren Austausch und die Zusammenarbeit mit der chinesischen Provinz Liaoning hoffe.



Nord-Pyongan und Liaoning liegen sich gegenüber, beide Provinzen trennt der Fluss Yalu.



Eine Delegation unter Leitung des chinesischen Botschafters in Pjöngjang, Li Jinjun, besuchte am Freitag und Samstag die Umgebung des Flusses Yalu und Sinuiju, die Hauptstadt der Provinz Nord-Pyongan. Beide Seiten diskutierten über Wege zur Verstärkung des Austauschs zwischen den Provinzen und des Zivilsektors.



Kim betonte, dass die Vorantreibung der Freundschaftsbeziehungen mit China eine unbeirrbare Position der Partei und Regierung darstelle.



Der dieses Jahr verstärkte Austausch auf hochrangiger Ebene zähle zu den wichtigen Einigungen, die bei den beiden historischen Treffen zwischen den höchsten Führern beider Länder erzielt worden seien, meldete Xinhua.