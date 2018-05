Seoul verurteilt Bombenanschläge auf Kirchen in Indonesien

Das südkoreanische Außenministerium hat Bombenanschläge auf Kirchen in Indonesien verurteilt.



Am Sonntag waren bei einer Anschlagsserie in Surabaya, der zweitgrößten Stadt des Inselstaates, mindestens 13 Menschen getötet und 40 verletzt worden.



In einer Erklärung sprach die südkoreanische Regierung den Opfern und ihren Familien ihr Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.



Die südkoreanische Regierung wolle dem indonesischen Volk zur Seite stehen, wenn es sich Terrorismus und anderen Bedrohungen für die Menschheit gegenübersieht.



Am Montagmorgen detonierte um 8.50 Uhr eine Autobombe am Polizei-Hauptquartier von Suryabaya.



Laut dem südkoreanischen Außenministerium habe es bislang keine Berichte gegeben, nach denen auch Südkorea bei den Explosionen zu Schaden kamen. In Surabaya leben schätzungsweise 1.800 Südkoreaner.