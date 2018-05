USA fordern Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge

Das US-Außenministerium hat das Prinzip betont, dass nordkoreanische Flüchtlinge geschützt werden müssen.



Das berichtete der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America.



Washington fordere alle Länder auf, beim Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge und Asylbewerber in ihren Hoheitsgebieten zu kooperieren, sagte ein für Pressefragen zuständiger Beamter des Ressorts.



Hintergrund ist die Forderung Nordkoreas, nordkoreanische Restaurantmitarbeiterinnen, die in China beschäftigt und 2016 gemeinsam nach Südkorea geflüchtet waren, zurückzuschicken. Jüngst hatte ein südkoreanischer Sender den Verdacht erhoben, dass ihre Gruppenflucht vom südkoreanischen Geheimdienst inszeniert worden sei. Danach hatte Nordkorea am 19. Mai die Rückführung der Kellnerinnen verlangt und angedeutet, die Angelegenheit mit der Zusammenführung getrennter Familien verknüpfen zu können.