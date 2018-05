US-Finanzminister: Trump will Kim noch immer treffen

Führende US-Regierungsbeamte haben versucht, Bedenken über den geplanten USA-Nordkorea-Gipfel angesichts der plötzlichen Haltungsänderung Nordkoreas zu zerstreuen.



Präsident Donald Trump habe seine Meinung nicht geändert, sagte Finanzminister Steven Mnuchin Reportern. Damit antwortete er auf die Frage, ob das für den 12. Juni vorgesehene Spitzentreffen abgesagt werde.



Außenminister Mike Pompeo betonte bei einem Seminar die diplomatischen Bemühungen der Trump-Regierung um die Lösung des nordkoreanischen Nuklearproblems. Er deutete an, dass die Entschlossenheit für die Abhaltung des Spitzentreffens zwischen Nordkorea und den USA unverändert bleibt.



Zugleich wird jedoch in den Medien über skeptische Stimmen berichtet. Die US-Zeitung „Washington Post“ schrieb, der nationale Sicherheitsberater John Bolton habe seinen Kollegen gesagt, er glaube, dass das Treffen nicht gut vorangetrieben werde. Ein Beamter, der ungenannt bleiben wollte, habe behauptet, dass Nordkorea die Vereinbarungen mit Südkorea beim Spitzentreffen bereits teilweise gebrochen habe.



Trump twitterte jüngst, es werde davon geredet, dass die Grenze zwischen China und Nordkorea in letzter Zeit viel poröser geworden sei. Damit signalisierte er offenbar die Entschlossenheit, bis zur Einigung über die Denuklearisierung an strikten Sanktionen gegen Nordkorea festzuhalten.