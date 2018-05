Nordkorea berichtet über zweiten Gipfel mit Moon

Nordkoreanische Medien haben am Freitag prompt über das zweite Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Moon Jae-in berichtet.



Beim historischen vierten innerkoreanischen Gipfeltreffen hätten beide Seiten über die zügige Umsetzung der Panmunjom-Erklärung und die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel diskutiert, meldete der Fernsehsender KCTV.



Beide hätten sich zudem über anstehende Fragen zur Schaffung des Friedens, Stabilität und Prosperität in der Region sowie Probleme ausgetauscht, denen beide Koreas ausgesetzt seien. Weiter wurde über Vereinbarungen für innerkoreanische hochrangige Gespräche am 1. Juni sowie Militär- und Rotkreuzgespräche berichtet.



Laut den nordkoreanischen Medien hieß es weiter, dass Kim Jong-un seinen festen Willen für ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump bekundet habe. Zudem habe sich Kim bei Moon für die Vermittlung des Nordkorea-USA-Gipfels bedankt. Moon und Kim hätten vereinbart, für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sowie zum Friedensaufbau in Korea zusammenzuarbeiten.



Nordkorea hat damit erstmals intern bekannt gemacht, dass ein Gipfeltreffen für den 12. Juni geplant ist.