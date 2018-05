Trump: Keine Änderung beim Termin des Nordkorea-Gipfels am 12. Juni

Laut US-Präsident Donald Trump ist der Termin für das Gipfeltreffen mit Nordkorea am 12. Juni nicht geändert worden.



Bei der Überprüfung des Treffens habe es keine Änderungen gegeben, sagte er am Samstag vor der Presse im Weißen Haus. Die Bemerkung erfolgte nach dem überraschenden Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Samstag in Nordkorea.



Wenn durch das Treffen die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verwirklicht würde, würde dies nicht nur für Süd- und Nordkorea, sondern auch für die Welt großartig sein. Die Vorbereitungsgespräche liefen derzeit gut, an einem Ort nicht weit von Washington entfernt.



Trump hatte einen Tag nach seiner Absage des Treffens mit Kim Jong-un angedeutet, dass ein Gipfel am 12. Juni doch noch stattfinden könnte.

[Photo : KBS News]