Koreas sprechen über Nichtangriffsversprechen der USA gegenüber Nordkorea

Beide Koreas sprechen über ein Nichtangriffsversprechen der USA gegenüber Nordkorea.



Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass Arbeitsgespräche stattfinden würden, um über die Ersetzung des Waffenstillstandsabkommens durch einen Friedensvertrag und ein offizielles Ende des Koreakriegs zu sprechen sowie ein Nichtangriffsversprechen der USA zu erwirken.



Ein hoher Beamter teilte Reportern am Sonntag mit, dass über Wege zur Beseitigung von Nordkoreas Sicherheitsbedenken gesprochen werden müsse, um den Erfolg des Washington-Pjöngjang-Gipfels sicherzustellen.



Die Bemerkung erfolgte unmittelbar nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des Korea-Spitzentreffens durch Moon. Der südkoreanische Präsident hatte am Samstag in Panmunjom überraschend den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un getroffen.



Der Beamte sagte weiter, dass Trump bei seinem Treffen mit Moon und in Telefongesprächen mit seinem Amtskollegen mehrfach seine Absicht geäußert habe, eine intensive Zusammenarbeit mit Nordkorea einzugehen, sollte das Gipfeltreffen erfolgreich zu Ende gehen.

