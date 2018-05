Offenbar Arbeitsgespräche zwischen USA und Nordkorea in Singapur

Offenbar kommt es neben den Gesprächen im Waffenstillstandsort Panmunjom auch in Singapur zu Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea.



In dem Stadtstaat sollen am Dienstag Gespräche zur Vorbereitung des dort geplanten Spitzentreffens am 12. Juni stattfinden.



Eine 30-köpfige Vorhut aus den USA traf heute in Singapur ein. Die Delegationsmitglieder wollen mit nordkoreanischen Beamten über Protokoll- und Sicherheitsfragen sprechen.



Das Weiße Haus teilte am Samstag mit, dass eine Abordnung nach Singapur unterwegs sei. Delegationsleiter ist der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus Joe Hagin.



Nordkoreas Verhandlungsführer ist Kim Chang-son von der Kommission für Staatsangelegenheiten.