Trump glaubt an Nordkoreas Wirtschaftspotenzial

US-Präsident Donald Trump hat Zuversicht für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas ausgedrückt.



Er glaube, dass Nordkorea ein hervorragendes Potenzial habe und eines Tages eine große Wirtschaftsnation werde, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit). Kim Jong-un stimme ihm darin zu. Es werde passieren.



Zugleich bestätigte Trump, dass ein US-Team in Nordkorea eingetroffen war, um Vorbereitungen für den Gipfel zwischen Kim und ihm zu treffen.



Trumps Äußerung wird als Ausdruck der Bereitschaft betrachtet, unter der Voraussetzung der Denuklearisierung Nordkorea wirtschaftliche Unterstützung anzubieten. Trump hatte zuvor am 17. Mai gesagt, Nordkorea könne reich werden während gleichzeitig das Regime aufrechterhalten werde.



Trump hat auch Südkoreas Präsident Moon Jae-in mehrmals die Absicht mitgeteilt, im Falle eines erfolgreichen USA-Nordkorea-Gipfels eine wirtschaftliche Kooperation mit Nordkorea zu beginnen. Moon teilte mit, er habe diese Bereitschaft bei ihrem zweiten Treffen am Samstag an Nordkoreas Machthaber Kim übermittelt.

[Photo : YONHAP News]