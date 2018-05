Washington bestätigt: Arbeitsgespräche mit Nordkorea in Grenzort Panmunjom

Die US-Regierung hat offiziell bestätigt, dass Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA zur Vorbereitung eines Gipfeltreffens im Waffenstillstandsort Panmunjom stattfinden.



Eine US-Delegation führe derzeit Gespräche mit nordkoreanischen Beamten in Panmunjom, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert in einer Stellungnahme am Sonntag (Ortszeit) mit. Man bereite sich weiterhin auf ein Treffen zwischen dem Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor.



Wie verlautete, würden die USA von Sung Kim, früherer Botschafter in Südkorea und derzeit Botschafter auf den Philippinen, und Allison Hooker, für Korea zuständige Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrats, vertreten. Auf nordkoreanischer Seite nehme Vizeaußenministerin Choe Son-hui an den Gesprächen teil.



Das US-Außenministerium machte keine Angaben dazu, wo in Panmunjom beide Seiten verhandeln. Die Zeitung „Washington Post“ schrieb, dass US-Regierungsbeamte zum Gebäude Tongilgak gereist seien, um für Vorbereitungen auf den USA-Nordkorea-Gipfel nordkoreanische Beamte zu treffen. Das Gebäude befindet sich auf der nordkoreanischen Seite des Waffenstillstandsorts.



Die Gespräche würden voraussichtlich auch am Montag und Dienstag fortgesetzt, schrieb die Zeitung weiter.



CNN berichtete unter Berufung auf drei gut informierte leitende Beamte, dass eine US-Delegation am Sonntag für Vorbereitungsgespräche im Vorfeld eines möglichen Treffens zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Nordkorea gereist sei.

[Photo : YONHAP News]