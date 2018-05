Pompeo: Jede Einigung mit Nordkorea wird Kongress abgesegnet

US-Außenminister Mike Pompeo hat versprochen, dass jede Einigung mit Nordkorea bei einem möglichen Spitzentreffen dem Kongress zur Billigung vorgelegt wird.



Bei der Senatssitzung zur Überprüfung des Budgets des Außenministeriums am vergangenen Donnerstag sagte der Minister, dass er mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un während seines Besuchs in Pjöngjang über eine dauerhafte, unumkehrbare und nachweisliche Sicherheitsgarantie im Gegenzug zur Denuklearisierung gesprochen habe.



Sollte mit Nordkorea eine Einigung erzielt werden, werde diese in Form eines Vertrags dem Senat zur Billigung vorgelegt.



Pompeo strebe mit Nordkorea eine Einigung an, die im Senat eingereicht werden könne.



Die Trump-Regierung hoffe, dem Senat bei der Erfüllung der verfassungsmäßigen Pflichten helfen zu können, indem getan werde, was im Falle der Atomvereinbarung mit Iran nicht gelungen sei.



Die Vorgängerregierung von Barack Obama hatte die Atomeinigung mit Iran nicht vom Kongress absegnen lassen, aus Sorge, dass die Senatoren mehrheitlich dagegen stimmen könnten.