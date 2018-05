US-Zeitung: USA legen Verabschiedung neuer Sanktionen während laufender Gespräche auf Eis

Die USA haben laut Berichten beschlossen, die Verabschiedung neuer Nordkorea-Sanktionen während der laufenden Gespräche mit dem Land auf Eis zu legen.



Die Tageszeitung "Wall Street Journal" zitierte am Montag einen US-Regierungsbeamten, laut dem die Regierung auf die Bekanntgabe verstärkter Sanktionen ab Dienstag vorbereitet sei, aber am Montag eine Verschiebung der Bekanntgabe beschlossen habe, da zurzeit Gespräche mit Nordkorea stattfinden.



Die Entscheidung habe getroffen werden müssen, da es Fortschritte bei der Wiederherstellung des diplomatischen Verhältnisses zwischen Washington und Pjöngjang gebe.



Andere Beamte berichteten, dass das Finanzministerium ein Sanktionspaket geschnürt habe, das sich gegen fast drei Dutzend Ziele richte, darunter russische und chinesische Organisationen.



Die Sanktionen seien aufgrund der aggressiven nordkoreanischen Rhetorik in der letzten Woche vorbereitet worden. Trump habe wegen der scharfen Töne aus Nordkorea den geplanten Gipfel mit Nordkorea plötzlich abgesagt.



Die Sanktionen würden zurückgehalten, da der Gipfel nun doch wie geplant stattfinden solle.