Delegationen Nordkoreas und der USA zu Vorbereitungsgesprächen in Singapur

Delegationen aus Nordkorea und den USA sind zu Vorbereitungsgesprächen in Singapur eingetroffen.



Dort soll am 12. Juni ein Spitzengespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stattfinden.



Die achtköpfige nordkoreanische Delegation wird von Kim Chang-son angeführt, dem De-facto-Stabschef des nordkoreanischen Machthabers. Die Abordnung traf am Montag um 22.40 Uhr aus Peking kommend am Flughafen Changi in Singapur ein.



Zuvor am Montag war eine 30-köpfige US-Delegation in dem Stadtstaat eingetroffen. Die Gruppe um den stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus Joe Hagin war über Japan nach Singapur gereist.



Beide Seiten wollen heute über Details des geplanten Gipfels sprechen, darunter der genaue Termin, Austragungsort, das Protokoll und Sicherheitsfragen.

