Nordkorea und USA setzen Arbeitsgespräche in Panmunjom voraussichtlich heute fort

Nordkorea und die USA werden ihre Arbeitsgespräche zur Koordinierung der Themen bei einem möglichen Spitzentreffen nach einer eintägigen Verschnaufpause voraussichtlich am Dienstag im Waffenstillstandsort Panmunjom fortsetzen.



Laut einer diplomatischen Quelle kamen beide Seiten nach der ersten Sitzung am Sonntag am Montag nicht zusammen. Bereits am Dienstag, spätestens aber am Mittwoch, würden die Gespräche fortgesetzt.



Wie verlautete, würden die Gespräche so wie am ersten Tag im Gebäude Tongilgak auf der nordkoreanischen Seite des Grenzortes stattfinden. Beim ersten Treffen habe jede Seite ihre Ideen hinsichtlich der Denuklearisierung präsentiert.



Die Quelle sagte, beide Seiten würden bei der nächsten Sitzung richtige Diskussionen starten. Es gebe vermutlich keine Frist für ein Ende der Arbeitsgespräche.



Den Erwartungen nach steht im Mittelpunkt der Arbeitsgespräche, Differenzen über konkrete Methoden der Denuklearisierung einschließlich des Transports nuklearer Sprengköpfe außerhalb Nordkoreas abzubauen und Kompromisse zu finden.

[Photo : YONHAP News]