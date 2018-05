US-Experte: US-Team in Panmunjom zielt auf Dokumentierung von Denuklearisierungsprozess ab

Laut einem früheren US-Diplomaten will die US-Delegation für die Arbeitsgespräche mit Nordkorea im Waffenstillstandsort Panmunjom ein dreistufiges Verfahren für die Denuklearisierung Nordkoreas dokumentieren.



Die entsprechende Äußerung machte Joseph Yun, früherer Sondergesandter für die Nordkorea-Politik im US-Außenministerium, in einem Interview mit der US-Tageszeitung „New York Times“ am Sonntag (Ortszeit).



Ziel von Sung Kim, Delegationsleiter und Botschafter auf den Philippinen, könnte es sein, eine Reihe von von Nordkorea und den USA vereinbarten Dokumenten zu erstellen. Darin würden drei Stufen konkretisiert, die Nordkorea für die Beseitigung seines Atomwaffenprogramms berücksichtigen werde, hieß es.



Die erste Stufe stellt anscheinend eine Erklärung Nordkoreas dar, inwieweit das Land sein Atomwaffenprogramm zurückfahren wird. Die zweite Phase sieht vermutlich vor, dass Nordkorea den USA verspricht, wann und wie das Land das Verfahren zur Abschaffung der Atomwaffen umsetzen wird. In der letzten Stufe soll entschieden werden, wie Nordkorea diese Behauptung nachprüfen lässt.



Yun sagte, das US-Verhandlungsteam sei eine Expertengruppe und wisse über die Angelegenheit Bescheid. Das Team wisse, was getan werden müsse.



Zur Delegation zählen neben Kim auch Allison Hooker vom Nationalen Sicherheitsrat und Randall Schriver vom Verteidigungsministerium.

[Photo : YONHAP News]