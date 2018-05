Trump und Abe wollen sich vor USA-Nordkorea-Gipfel treffen

US-Präsident Donald Trump und der japanische Premierminister Shinzo Abe planen, sich im Vorfeld eines Spitzentreffens zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu treffen.



Das gab das Weiße Haus in einer Pressemitteilung am Montag (Ortszeit) bekannt.



Trump und Abe hätten am Montag ein Telefongespräch geführt. Sie hätten ein neues Treffen vereinbart, um vor dem USA-Nordkorea-Gipfel eine enge Koordinierung und Kooperation fortzusetzen, hieß es.



Beide diskutierten über die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich Nordkorea. Sie hätten bestätigt, dass die Erzielung einer vollständigen und dauerhaften Auflösung der nordkoreanischen ABC-Waffen- sowie ballistischen Raketenprogramme eine dringende Angelegenheit sei, hieß es weiter.