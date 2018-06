Südkoreas Außennministerin berät mit EU-Kommissarin über Datenschutz

Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha hat sich am Freitag mit der EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Vera Jourova, über den Ausbau der Zusammenarbeit beim Datenschutz beraten.



Kang habe Jourova gesagt, dass ihre Regierung die südkoreanischen Unternehmen unterstütze, die die EU-Datenschutz-Grundverordnung anwandten, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Die Verordnung war im vergangenen Monat in Kraft getreten.



Auch schlug Kang vor, die Gespräche mit der EU-Seite über den Datenschutz in Südkorea zu beschleunigen. Ziel sei es, in diesem Bereich auf gleicher Höhe wie die EU zu sein, hieß es. Das würde verhindern, dass südkoreanische Firmen, die in der EU tätig sind, aufgrund lokaler Datenschutzregelungen Nachteile haben.