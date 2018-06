Trump bestätigt Gipfel mit Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un wird voraussichtlich doch wie geplant in diesem Monat stattfinden.



Trump kündigte am Freitag (Ortszeit) nach einem 80-minütigen Gespräch mit dem Vizevorsitzenden des Zentralausschusses der nordkoreanischen Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, im Weißen Haus an, er werde Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur treffen.



Trump sprach von einem "Big Deal", der erfolgen werde. Er sei davon überzeugt, dass Kim Jong-un zur Denuklearisierung entschlossen sei.



Auch schloss Trump nicht aus, beim Gipfel eine Erklärung zur Beendigung des Kriegszustands auf der koreanischen Halbinsel abzugeben. Diplomatische Beobachter vermuten, dass im Anschluss an den USA-Nordkorea-Gipfel ein Dreier-Treffen mit Südkorea stattfinden und die Beendigung des Kriegszustands erklärt werden könnte.



Trump erklärte, während des Dialogs mit Nordkorea keine Sanktionen mehr gegen das Land verhängen zu wollen.



Der Gesandte Kim Yong-chol hatte Trump ein persönliches Schreiben von Kim Jong-un überreicht. Zuvor hatte der Parteifunktionär in New York mit Außenminister Mike Pompeo konferiert.

