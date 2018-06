Shangri-La-Dialog mit Diskussionen über USA-Nordkorea-Gipfel

In Singapur hat die jährliche Asien-Sicherheitskonferenz begonnen, bei der auch über den geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni in dem südostasiatischen Stadtstaat diskutiert wird.



An der als Shangri-La-Dialog bezeichneten Konferenz nehmen Vertreter aus über 40 Staaten teil, darunter den USA, Südkorea, Japan, China, Russland und zehn ASEAN-Staaten. Tagungsort ist das Shangri-La Hotel. Dort könnte auch der USA-Nordkorea-Gipfel stattfinden.



Oben auf der Tagesordnung der Konferenz steht in diesem Jahr auch die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.





[Photo : YONHAP News]