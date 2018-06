Verteidigungsminister: Seoul strebt nicht den Zusammenbruch Nordkoreas an

Südkorea strebt nach den Worten von Verteidigungsminister Song Young-moo nicht den Zusammenbruch Nordkoreas, eine Wiedervereinigung in Form einer Absorption des Nachbarlandes oder eine "künstlich" herbeigeführte Einheit an.



Das sagte Song am Samstag beim Shangri-La-Sicherheitsforum in Singapur.



Zugleich betonte Song, die südkoreanische Regierung lasse sich in der Vereinigungsfrage von einer Vision für Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel leiten. Unterschiede und Differenzen beider Koreas müssten dabei berücksichtigt werden.



Seoul wolle die militärischen Spannungen zwischen beiden Koreas stufenweise abbauen und einen dauerhaften Frieden schaffen.



Falls Nordkorea eine Öffnung und Reformen vorantreiben sollte, würde dies der Wirtschaft und dem Finanzwesen in Asien-Pazifik mit einer Bevölkerung von 4,4 Milliarden mehr Dynamik verleihen und schließlich alle zu einem gemeinsamen Wohlstand führen, sagte Song.