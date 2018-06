Der nordkoreanische Spitzenbeamte Kim Yong-chol ist am Sonntag aus New York kommend in Peking eingetroffen.



Der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei landete am Sonntag gegen 20 Uhr in einer Maschine von Air China in Peking.



Er befindet sich auf dem Rückweg von einem viertägigen USA-Besuch und wird laut einer Quelle in Peking vor dem Weiterflug nach Nordkorea voraussichtlich chinesische Beamte über die Ergebnisse der Gespräche mit US-Beamten informieren.



Mit seinem Flug zurück nach Nordkorea wird noch heute gerechnet.



Kim hatte in New York mit US-Außenminister Mike Pompeo über die Vorbereitungen für das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gesprochen.



In Washington hatte er Präsident Donald Trump ein Schreiben des nordkoreanischen Machthabers überreicht.

