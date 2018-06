Nordkorea und USA halten viertes Vorbereitungstreffen in Panmunjom ab

Unterhändler aus Nordkorea und den USA haben am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom die vierte Runde ihrer Vorbereitungsgespräche für das Spitzentreffen am 12. Juni abgehalten.



Die vom US-Botschafter auf den Philippinen Sung Kim angeführte Delegation soll ab 14 Uhr im Gebäude Tongilgak auf der nördlichen Seite mit Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui und anderen Beamten rund drei Stunden lang beraten haben.



Bei den jüngsten Gesprächen wurde offenbar über eine mögliche formale Erklärung des Kriegsendes durch beide Koreas und die USA gesprochen. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag gesagt, dass diese Angelegenheit bei seinem Treffen mit Kim Jong-un erörtert würde.



US-Botschafter Sung Kim sagte am Freitag im Gespräch mit der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha, dass noch viel Arbeit zu erledigen sei, bis das für den 12. Juni in Singapur geplante US-amerikanisch-nordkoreanische Spitzentreffen in trockenen Tüchern sei.



In der letzten Woche haben die USA und Nordkorea eine Reihe von Gesprächen in Panmunjom, Singapur und New York geführt, um das Gipfeltreffen vorzubereiten.

