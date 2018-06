Trump: Pläne für Treffen mit Kim gehen gut voran

Nach Worten von US-Präsident Donald Trump gehen Pläne für sein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur sehr gut voran.



Viele Beziehungen würden aufgebaut, viele Verhandlungen liefen vor seiner Reise, sagte Trump vor Reportern in seinem Büro im Weißen Haus am Dienstag (Ortszeit).



Man werde sehen, was passiere. Es würden einige sehr wichtige Tage werden, äußerte er.



Es ist nicht gewiss, ob mit der Äußerung auf die Möglichkeit der Verlängerung des USA-Nordkorea-Gipfels hingedeutet wurde.



Einige Beobachter gehen davon aus, dass Trump an die Möglichkeit eines Dreiergipfels zwischen beiden Koreas und den USA in Singapur sowie die Erklärung des Kriegsendes gedacht habe.