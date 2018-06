China bereitet Schutzmaßnahmen für Kim bei Reise zu Gipfel nach Singapur vor

China hat laut Informationen damit begonnen, spezielle Schutzmaßnahmen für Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei seiner Reise zum USA-Nordkorea-Gipfel nach Singapur vorzubereiten.



Laut Quellen in Peking wird erwartet, dass Kim am Abend des 11. Juni oder am Vormittag des 12. Juni in Singapur ankommt. Das Spitzentreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump wird um 9 Uhr am 12. Juni (Ortszeit) auf der Insel Sentosa beginnen.



Kims Privatmaschine muss über China fliegen, um von Pjöngjang aus Singapur zu erreichen. China überlegt demnach ein Protokoll vom höchsten Niveau. Es wird erwogen, dass eine Formation von Kampfjets losfliegt und einen speziellen Geleitschutz anbietet, sobald Kims Maschine den chinesischen Luftraum betritt. Eine Quelle sagte, ihres Wissens nach hätten Chinas Behörden bereits ein Team für das Protokoll für Kims Privatmaschine gebildet und träfen Vorbereitungen.



Laut einer anderen Quelle bereitet China sich auch auf eine mögliche Zwischenlandung des Flugzeuges in dem Land vor. Da Kims Privatmaschine alt ist, gilt es als denkbar, dass sie im chinesischen Fuzhou für die Betankung und Kontrolle zwischenlandet.



Die chinesische Regierung erklärte, für einen Erfolg des USA-Nordkorea-Gipfels eine aktive Rolle spielen zu wollen. Damit wurde die Bereitschaft signalisiert, für Kims Flug bestmögliche Bequemlichkeiten anzubieten.



Wie verlautete, wolle China zudem ein Arbeitsteam nach Singapur schicken, um den Verlauf des Gipfels und dessen mögliche Auswirkungen auf China zu verfolgen.