Weißes Haus: Gipfel mit Nordkorea im Hotel Capella auf Sentosa am 12. Juni

Das historische Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird am 12. Juni im Hotel Capella auf der singapurischen Insel Sentosa stattfinden.



Den Tagungsort hat Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag auf Twitter bekannt gegeben. Zugleich hat sich die Sprecherin bei Singapur für die Gastfreundschaft bedankt.



Im Hotel Capella hält sich die amerikanische Delegation für Arbeitsgespräche mit Nordkorea zur Vorbereitung auf das Gipfeltreffen auf.



Das Hotel und dessen Umgebung, einschließlich des Vergnügungsviertels Universal Studio, sind bereits zu einer Sonderzone bestimmt worden. Der Zugang zu dieser Zone wird eingeschränkt.



In welchem Hotel Trump und Kim Jong-un übernachten werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

[Photo : YONHAP News]