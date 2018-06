Sicherheitsvorteile offenbar Grund für Wahl von Capella Hotel zum Tagungsort

Sicherheitsvorteile sind offenbar ein entscheidender Grund für die Wahl des Capella Hotels auf der Insel Sentosa zum Tagungsort des anstehenden USA-Nordkorea-Gipfels in Singapur gewesen.



Die Sicherheit sei ein Hauptanliegen der Nordkoreaner während der Diskussionen gewesen, berichtete CNN am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere Quellen.



Ursprünglich hatte das Hotel Shangri-La als aussichtsreich gegolten, wo das erste Spitzentreffen zwischen China und Taiwan im Jahr 2015 stattgefunden hatte.



Als größter Vorteil des Capella Hotels gilt es, dass der Zugang von außen gesperrt werden kann, sollten eine 700 Meter lange Brücke, eine Seilbahn sowie eine Einschienbahn zu dem Stadtstaat gesperrt werden. In dem Hotel hatten sich die Delegationen Nordkoreas und der USA viermal getroffen, um über Protokoll, Sicherheit und Logistik bezüglich des Gipfeltreffens zu verhandeln.



Laut CNN ist das Capella Hotel ein Fünf-Sterne-Hotel, das mehrere Resorts, Hotels, zwei Golfplätze und einen Freizeitpark umfasst.



Der Sender meldete, dass die Arbeitsgespräche in Singapur oft sehr mühevoll verlaufen seien. Nordkoreanische Beamte hätten über fast jede Einzelheit eine Genehmigung ihrer Vorgesetzten in Pjöngjang erhalten müssen, was zu einer ein- oder zweitägigen Pause geführt habe, bevor man eine Einigung über sogar geringfügige logistische Details habe erzielen können, hieß es.