Nuklearchefunterhändler Südkoreas und Russlands treffen sich in Moskau

Der südkoreanische Chefunterhändler für die Sechser-Gespräche zur Beendigung der nordkoreanischen Nuklearproblematik Lee Do-hoon ist am Dienstag in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Igor Morgulow zusammengetroffen.



Lee sagte nach dem Gespräch vor der Presse, dass sich die russische Regierung die Denuklearisierung Koreas wirklich wünsche. Zudem hoffe Moskau auf einen Erfolg des Nordkorea-USA-Gipfels in Singapur.



Zudem habe Moskau mit dem südkoreanischen Atomunterhändler das Ergebnis des jüngsten Pjöngjangbesuchs des Außenministers Sergej Lawrow erörtert. Demnach habe Nordkorea seine Entschlossenheit für die Denuklearisierung bekundet. Moskau habe dabei Nordkoreas Aufrichtigkeit empfunden, hieß es weiter.



Wie Lee weiter mitteilte, habe Lawrow Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Besuch in Russland im Herbst eingeladen. Ein Termin scheine jedoch noch nicht festgelegt worden zu sein.