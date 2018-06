Gewerkschaftsdachverband thematisiert bei ILO-Versammlung Mindestlohngesetz

Einer der beiden Gewerkschaftsdachverbände FKTU hat bei der Vollversammlung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) die jüngste Änderung des südkoreanischen Mindestlohngesetzes kritisiert.



FKTU-Chef Kim Myung-hwan kritisierte bei der Versammlung am Dienstag in Genf, dass die Regierung von Moon Jae-in durch die Änderung der Berechnungsweise den Mindestlohn de facto herabgesetzt habe. Noch problematischer sei, dass eine Änderung der Arbeitsverordnung ohne Zustimmung der Arbeitnehmer möglich geworden sei. Kim hat zudem heftigen Protest für die Abschaffung des neuen Mindestlohngesetzes in Aussicht gestellt.



Zuvor hat die südkoreanische Arbeitsministerin Kim Young-joo in ihrer Grundsatzrede bei der ILO-Vollversammlung verkündet, dass sich die südkoreanische Regierung zur Gleichstellung für weibliche Arbeiter einsetzen wolle.