Bloomberg: Trump könnte Kim Jong-un für zweiten Gipfel nach Florida einladen

US-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu einem zweiten Gipfel nach Florida einzuladen.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg News meldete am Mittwoch, dass ein Treffen in Trumps Mar-a-Lago Resort im Herbst angeboten werden könnte, wenn beide bei ihrer ersten Begegnung in Singapur am Dienstag gut miteinander auskommen.



Sollte das Treffen gut verlaufen, sei mit weiteren Veranstaltungen später am selben Tag und möglicherweise tags darauf zu rechnen.



Trump sei geraten worden, keine vollen Zugeständnisse zu machen, um Kim für einen Erfolg des Gipfels unter Druck zu setzen.



Die Beraterin im Weißen Haus Kellyanne Conway deutete ebenfalls die Möglichkeit eines Folgetreffens an. Es könne mehr als ein Treffen und ein Gespräch zwischen Trump und Kim geben, sagte sie am Mittwoch Reportern. Für eine Atomeinigung könnten drei, vier, fünf Treffen notwendig sein.



[Photo : YONHAP News]