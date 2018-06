Nordkorea hat laut Einschätzung von Experten wichtige Anlagen für Raketentests zerstört.



Einige wichtige Anlagen seien im letzten Monat zerstört worden, nachdem Nordkorea eine Aussetzung der Nuklear- und Raketenversuche erklärt hatte, berichtete das auf Informationen über Nordkorea spezialisierte Internetportal 38 North.



Unter anderem sei eine Rampe für Auswurftests an der Testanlage Iha-ri in der Stadt Kusong im Nordwesten unbrauchbar gemacht worden.



Satellitenbilder ließen den Beginn von Arbeiten für ein Niederreißen der Rampe und von damit zusammenhängenden Konstruktionen in der zweiten Mai-Woche erkennen. Aufnahmen vom 19. Mai zeigten, dass die Arbeiten fast abgeschlossen seien.



Doch sei unklar, ob Nordkorea seine Auswurftests aufgebe oder an anderer Stelle ähnliche Anlagen errichten werde.



Im Mai hatte Nordkorea außerdem Tunnel an seiner Atomtestanlage in Punggye-ri gesprengt.

[Photo : YONHAP News]