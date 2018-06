Trump kann nach eigenen Angaben in Singapur Abkommen für Ende des Koreakriegs unterzeichnen

US-Präsident Donald Trump kann nach eigenen Angaben mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am kommenden Dienstag in Singapur ein Abkommen über ein Ende des Koreakriegs unterzeichnen.



Das sagte Trump auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an ein Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe im Weißen Haus.



Auch deutete Trump an, dass er Kim zu einem Folgetreffen einladen könnte und man vielleicht mit dem Weißen Haus starten werde.



Obwohl die Aussichten gut seien, sei er bereit, den Gipfel zu verlassen, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen.



Doch hoffe er, dass dies nicht notwendig sein werde. Denn er glaube, dass Kim etwas Großartiges für sein Volk, seine Familie und sich selbst tun wolle.



Der US-Präsident sagte weiter, dass die Kampagne der maximalen Druckausübung gegen Nordkorea weiterhin wirksam sei.



[Photo : YONHAP News]