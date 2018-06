US-Außenminister: Zeitplan für Denuklearisierung steht auf Agenda des USA-Nordkorea-Gipfels

Laut US-Außenminister Mike Pompeo steht der Zeitplan für eine Denuklearisierung auf der Tagesordnung beim USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag in Singapur.



Das Ministerium in Washington veröffentlichte am Freitag den Inhalt des Interviews, das Pompeo dem japanischen Sender NHK gab. Im Interview habe der Top-Diplomat gesagt, dass Trump und Kim bestimmt über den Zeitplan einer Denuklearisierung des kommunistischen Landes diskutieren würden.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll gegenüber dem US-Außenminister Bereitschaft signalisiert haben, sich mit Trump zusammenzusetzen und über die konkrete Art und Weise der Denuklearisierung zu sprechen. Damit ging Pompeo auf die Frage ein, ob Kim die strategische Entscheidung getroffen habe, die Atomwaffen aufzugeben.



Darüber hinaus habe Pompeo bekannt gegeben, dass die USA beim Gipfel ein eindeutiges Ziel verfolgten. Washington sei bereit, als Gegenleistung Nordkorea eine Sicherheitsgarantie für sein Regime zu gewährleisten sowie warmherzige politische Beziehungen zu unterhalten, so das US-Außenministerium weiter.







[Photo : KBS News]