Bericht: Trump und Kim teffen schon Sonntag in Singapur ein

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un werden am Sonntag zwei Tage vor ihrem Gipfel in Singapur eintreffen.



Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf eine Informationsquelle, die an Vorbereitungen auf Kims Besuch in Singapur beteiligt sei und namentlich nicht genannt werden wolle.



Die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders veröffentlichte einen detaillierten Reisezeitplan des US-Präsidenten. Trump werde nach seiner Teilnahme am G7-Gipfel in Kanada am heutigen Samstag nach Singapur abreisen.









[Photo : KBS News]