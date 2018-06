Trump: Habe mich mein ganzen Leben lang auf Gipfel mit Nordkorea vorbereitet

US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben sein Leben lang auf ein Spitzentreffen mit Nordkorea vorbereitet.



Das sagte Trump am Freitag angesichts des für Dienstag in Singapur erwarteten Spitzentreffens mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un.



Am Donnerstag hatte der US-Präsident gesagt, dass er auf das Treffen sehr gut vorbereitet sei und sich lange vorbereitet habe. Doch erläuterte er auch, dass er nicht viel habe vorbereiten müssen, da es auf die Haltung und Bereitschaft, Dinge zu erledigen ankomme.



Vor dem Abflug nach Kanada relativierte Trump diese Aussage jedoch, als er gefragt worden war, ob er es ernst gemeint habe, sich nicht sonderlich vorbereiten zu müssen.



Er betonte daraufhin, sich ein Leben lang vorbereitet zu haben. Er halte immer viel von Vorbereitungen und habe sich sein Leben lang vorbereitet.







