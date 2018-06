Unterkünfte von Kim und Trump in Singapur offenbar festgelegt

Die Unterkünfte von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur sind offenbar festgelegt worden.



Laut einer Informationsquelle vor Ort, die Einblick in die Vorbereitungen auf den Gipfel habe, werde Kim im Hotel St. Regis unterkommen. Der US-Präsident werde im Hotel Shangri-la absteigen.



Beide Hotels, die etwa 500 Meter voneinander liegen, befinden sich im Zentrum der von der singapurischen Regierung festgelegten Sonderveranstaltungszone. Trump und Kim werden vom Stadtzentrum aus auf die Insel Sentosa pendeln, wo die Gipfelgespräche stattfinden. Ab Sonntag, wenn Trump und Kim offenbar in Singapur eintreffen, bis zum Ende des Gipfels wird der Verkehr in der Umgebung ihrer Unterkünfte streng kontrolliert.









[Photo : KBS News]