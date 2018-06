Früherer US-Präsident Clinton lobt Vermittlerrolle Moons für USA-Nordkorea-Gipfel

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat für die Vermittlerrolle des südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae-in für das Zustandekommen des US-Nordkorea-Gipfels hohes Lob gezollt.



In einem Programm des Fernsehsenders NBC sagte Clinton jüngst, im bisherigen Verlauf sei Südkoreas Präsident Moon der eigentliche Held. Der südkoreanische Präsident habe die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen PyeongChang ermöglicht. Moon habe den nordkoreanischen Machthaber mit dem Argument überreden können, dass er nicht den Sturz des nordkoreanischen Regimes sondern die Verbesserung der nordkoreanischen Wirtschaft wünsche.



Im Hinblick auf den USA-Nordkorea-Gipfel am kommenden Dienstag äußerte sich der frühere US-Präsident optimistisch. Er glaube, dass die Möglichkeit für einen Erfolg des Gipfels bestehe. Allerdings müsse ein gewisses Vertrauen vorhanden sein, damit Nordkorea aufgebe, was es besitze. Es sei wichtig, dass man die Entwicklungen hoffnungsvoll beobachte, hieß es weiter.

[Photo : KBS News]