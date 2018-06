Nordkoreas Machthaber trifft singapurischen Premierminister

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den singapurischen Premierminister Lee Hsien-loong getroffen.



Kim traf Lee am Sonntag im Präsidentenpalast von Istana wenige Stunden nach der Ankunft im Stadtstaat mit einer Maschine von Air China ein. Kim wird am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump zu einem Gespräch zusammenkommen.



Kim sagte Lee, dass im Falle eines erfolgreichen Gipfels Singapur in die Geschichte eingehe. Er bedankte sich dafür, dass der Stadtstaat der nordkoreanischen Delegation einen angenehmen Aufenthalt ermöglicht.



Der singapurische Premier antwortete, dass er dankbar für die Entscheidung sei, den Gipfel in Singapur abzuhalten.



Kim wurde von drei Beamten begleitet, darunter dem Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Kim Yong-chol.



Der singapurische Premier wird heute auch den US-Präsidenten zu einem Gespräch empfangen.

[Photo : YONHAP News]